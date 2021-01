---------------------------------------------------------------------------

CPU Softwarehouse AG: Alleinvorstand Roger Heinz wird Vertrag nicht verlängern



Augsburg, 12. Januar 2021 - Der seit März 2014 als Alleinvorstand für die CPU Softwarehouse AG (ISIN DE000A0WMPN8) tätige Roger Heinz hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er seinen im März 2021 auslaufenden Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern wird.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Heinz für seine erfolgreiche und engagierte Leistung in den vergangenen knapp sieben Jahren, durch die die CPU Softwarehouse AG ein nachhaltiges Gewinnwachstum mit hohen Liquiditätsüberschüssen erreicht hat. Der Vorstand wird die Einarbeitung seines Nachfolgers bestens begleiten und der Gesellschaft im guten Einvernehmen ratschlagsmäßig verbunden bleiben.



Roger Heinz

Vorstand

Telefon: + 49 (0) 821-4602-515

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com



Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sorgt die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit fast 40 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU-Lösungen umfassen Standardsoftware-Produkte, Software-Entwicklung, Consulting für IT-Projekte sowie Agile & Digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen und Personal-Dienstleistungen. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz besitzt das Unternehmen zudem Tochtergesellschaften. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.



°