Die Münzprägeanstalt beginnt das neue Jahr mit der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Bluenose

Der 2021 Proof Silver Dollar und die $100 Pure Gold Münze zeigen den berühmten kanadischen Schoner, der als „Königin der Nordatlantik-Fischereiflotte" bekannt wurde

OTTAWA, Ontario, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint gibt zum Jahr des 100-jährigen Bestehens der Bluenose mehrere Münzen heraus, die dem berühmten schnellen Segelschiff gewidmet sind. Die jährliche 100-Dollar-Münze aus reinem Gold und der Proof Silver Dollar erzählen die spannende Geschichte eines makellosen Schoners. Vor einhundert Jahren verließ die Bluenose die Smith and Rhuland-Werft in Lunenburg, Nova Scotia, und segelte in die Herzen und Köpfe der Kanadier als der schnellste und anmutigste Fischereischoner, den die Welt je gesehen hatte. Noch heute ist man im ganzen Land genauso Stolz auf dieses Schiff wie damals ihr Konstrukteur William James Roué und diejenigen, die es gebaut und bemannt haben. Die ersten Exemplare der exquisiten Serie von Bluenose-Sammlermünzen sind heute erhältlich.