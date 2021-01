IKKE MENT FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, ELLER ENHVER ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRINGEN, PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VIL VÆRE ULOVLIG.

Det vises til børsmeldinger fra Saga Pure ASA ("Selskapet"); (i) den 14. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 35 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon I"), (ii) den 21. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon II"), og (iii) den 29. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon III, og sammen med Rettet Emisjon I og Rettet Emisjon II, de "Rettede Emisjonene"). Det vises også til børsmelding fra 10. januar 2021 vedrørende beslutninger fra Selskapets styre om å gjennomføre reparasjonsemisjoner i etterkant av de Rettede Emisjonene, og til børsmeldingen fra 12. januar 2021 om offentliggjøring av Selskapets prospekt datert 11. januar 2021 ("Prospektet").

Selskapet vil gjennomføre tre ulike reparasjonsemisjoner, som vil gjennomføres med samtidige tegningsperioder. Tegningsperioden for reparasjonsemisjonene vil begynne i morgen, 13. januar 2021 kl. 09.00 og vil ende 27. januar 2021 kl. 16.30. Ytterligere informasjon om hver reparasjonsemisjon følger nedenfor.

Den første reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon I") vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer I") til Selskapets aksjonærer per 14. desember 2020 (slik registrert i VPS den 16. desember 2020 ("Registerdato I")) som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon I, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene I"). Tegningskursen per Tilbudsaksje I er NOK 2,10, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon I.

Hver Kvalifisert Aksjonær I vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter I") for tegning av Tilbudsaksjer I. Hver Kvalifiserte Aksjonær I vil bli tildelt 0,05 Tegningsretter I per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato I. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær I motta 1 Tegningsrett I per 20ende aksje registrert som eiet på Registerdato I, og Kvalifiserte Aksjonærer I som eier mindre enn 20 aksjer på Registerdato I vil ikke motta Tegningsretter I.