Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Centogene Lufthansa-Partner erhöht COVID-19 Testkapazitäten an Flughäfen an Das Rostocker Biotech-Unternehmen baut die Aktivitäten im Bereich der COVID-19 Tests weiter aus. In Kooperation mit der Lufthansa und Flughafen-Gesellschaften betreibt die Gesellschaft an diversen Flughäfen - unter anderem in Frankfurt, Berlin und …