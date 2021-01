SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien herrscht nach einer Umfrage große Ablehnung gegen eine Impfung gegen das Coronavirus. In der Umfrage von Gallup International sprachen sich 46 Prozent der Bulgaren gegen eine Schutzimpfung aus, lediglich 30 Prozent wollten sich impfen lassen. Unentschlossen waren noch 23 Prozent der 800 Befragten, wie die Umfrage nach Berichten bulgarischer Medien vom Dienstag ergab, In dem EU-Land mit 6,9 Millionen Einwohnern wurden nach amtlichen Angaben bisher 14 161 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Die Corona-Impfaktion mit fünf Phasen begann in dem Balkanland am 27. Dezember 2020. Eine erste Impfdose von Biontech-Pfizer erhielten Ärzte und Krankenschwestern. Ziel der Regierung in Sofia ist, dass sich 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Eine erste Lieferung von Dosen des Moderna-Impfstoffs wird an diesem Mittwoch erwartet.

Bulgariens Corona-Impfaktion wird von Verschwörungstheorien sowie weit verbreiteten Vorurteilen erschwert. 48 Prozent der Bulgaren meinen nach der Gallup-Umfrage, dass die Corona-Impfungen "Gefahren bergen". 34 Prozent hielten die Impfungen gegen das Coronavirus für "eher ungefährlich". 18 Prozent wollten keine Antwort auf diese Frage geben oder sagten, sie wüssten sie nicht.

Die Dynamik bei den Corona-Fallzahlen soll eineinhalb Monate nach Verhängen eines Teil-Lockdowns nach amtlichen Angaben gebremst worden sein. Bis 00.00 Uhr am Dienstag galten 63 057 Menschen als infiziert. Vor einer Woche waren es noch 71 821 gewesen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 209 131 Corona-Ansteckungen nachgewiesen. An oder mit dem Coronavirus starben insgesamt 8 232 Menschen./el/DP/he