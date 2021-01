Everbridge kooperiert mit Atos, dem führenden Unternehmen für digitale Transformation, um den Einsatz von CEM (Critical Event Management) weltweit zu fördern

Everbridge , Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Lösungsanbieter im Bereich Critical Event Management ( CEM ) und Atos SE (CAC40: ATO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen digitale Transformation und Cybersicherheit mit Sitz in Paris, 110.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Euro, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um die CEM-Einführung weltweit zu fördern und Everbridge zusätzliche globale Vermarktungswege zu eröffnen

Critical Event Management (CEM) Leader Everbridge Partners with Digital Transformation Leader Atos (Graphic: Business Wire)

Kunden von Atos erhalten nahtlosen Zugriff auf die kritischen Event-Management-Lösungen von Everbridge und können so sicherstellen, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter sicher bleiben und der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird. Als führendes Unternehmen im Bereich der entkarbonisierten Digitalisierung bietet Atos maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen für verschiedene Branchen in 73 Ländern an und fungiert unter anderem als Technologiepartner für die Olympischen und Paralympischen Spiele.

„Everbridge und seine Lösungen für Critical Event Management ergänzen sich hervorragend mit dem Angebot von Atos “, so Robert Vassoyan, Chief Executive Officer von Atos Unify. „Ob im Bereich der öffentlichen Sicherheit oder in anderen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Versorgungswirtschaft und der Fertigung – mit der führenden CEM-Plattform von Everbridge können Behörden und Unternehmen die Führungs- und Kommunikationsfunktionen für Bürger, Mitarbeiter, Kunden und Partner besser als je zuvor verwalten. Wir freuen uns über den Wert, den diese neue Partnerschaft für unsere Kunden bringen wird. Das Critical Event Management bildet nach wie vor eine Schlüsselkomponente der Bereitschaftspläne von Führungskräften auf C-Level und in der Öffentlichkeit – besonders in der unsicheren Welt von heute.“

Mehr als 5.400 Kunden weltweit verlassen sich auf Everbridge, wenn es darum geht, im Vorfeld oder inmitten kritischer Ereignisse die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und den Betrieb ihrer Organisationen zu gewährleisten. CEM hilft Unternehmen wie Goldman Sachs, Olympus und Siemens dabei, den Schweregrad identifizierter Ereignisse einzuschätzen, ihre Relevanz für die Mitarbeiter, Anlagen und Lieferketten eines Unternehmens zu bewerten, Maßnahmen zur Minderung von Bedrohungen zu automatisieren und den Fortschritt zu verfolgen sowie die Leistung zu analysieren, um künftige Reaktionen zu optimieren. Die Lösung von Everbridge nutzt Zehntausende von kontinuierlich aktualisierten Risikodatenelementen – alle durch eine „Single Pane of Glass“-Visualisierung kuratiert und mit maschinellem Lernen sowie Automatisierung kombiniert. Dank ihrer branchenführenden Redundanz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit erreicht die Everbridge-Plattform über 650 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien.