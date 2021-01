Deutsche Rohstoff will die Ölförderung angesichts der aktuellen Barrelpreise kurzfristig deutlich erhöhen. „Insgesamt haben wir einen guten Start in das Jahr 2021 verzeichnet, insbesondere da der US-Ölpreis zum Jahresbeginn über 50 USD/Barrel gestiegen ist. Für den weiteren Jahresverlauf sind wir bezüglich der Preise ebenfalls optimistisch”, sagt Konzernchef Thomas Gutschlag am Dienstag. „Wir haben deshalb beschlossen, ...