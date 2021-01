Acer stattet Nitro- und Aspire-Notebooks mit neuesten AMD Ryzen(TM) 5000 Prozessoren aus (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Zusammenfassung



- Leistungsplus für Gamer: Nitro 5-Serie ist zukünftig mit bis zu AMD Ryzen(TM)

9 5900 HX Mobile Prozessor und bis zu NVIDIA® GeForce® RTX(TM) 3080 Grafik

verfügbar(1)

- Qual der Wahl: Nitro 5 kommt optional mit 39,6 cm (15,6 Zoll) oder 43,9 cm

(17,3 Zoll) großen IPS-Displays in jeweils drei Varianten mit bis zu QHD und

165 Hz oder auch Full HD mit 360 Hz(2)

- Aspire 7: Die Power der AMD Ryzen(TM) 5000 U Prozessoren sowie bis zu NVIDIA®

GeForce® GTXTM 1650 GPU im minimalistischen Look

- Aspire 5: Mit AMD Ryzen(TM) 5000 Mobile Prozessoren(1) und AMD Radeon(TM) GPUs

wird das Multimedia-Notebook noch stärker



Nach dem Release der neuen Prozessoren-Generation von AMD präsentiert Acer heute

sein neuestes Portfolio von Gaming- und Multimedia-Notebooks. Die Nitro 5-,

Aspire 7- und Aspire 5-Serien bekommen als erstes das Upgrade auf die CPUs der

AMD Ryzen(TM) 5000-Serie.(1) Mit einer Rechenleistung von bis zu acht Kernen

kombinieren sie "High-Bandwidth Memory" - Arbeitsspeicher mit einem niedrigen

Energieverbrauch und erreichen damit bis zu doppelt so hohe Datenraten wie die

Vorgängergeneration. Ideale Voraussetzungen, die den Nitro- und Aspire-Notebooks

eine Extra-Portion Leistung verpassen.









Die neue Generation des Nitro 5 hat es in sich: Dank bis zu neuestem AMD

Ryzen(TM) 9 5000 HX Prozessor gepaart mit bis zu einer NVIDIA® GeForce® RTX(TM)

3080 GPU ist das Nitro 5 stärker als jemals zuvor und überzeugt auch jeden

Profi-Gamer. Unterstützung bekommt die leistungsstarke Kombination von CPU und

GPU in Form zweier Steckplätze für M.2-PCIe- und/oder SATA-SSDs, die bis zu 2 TB

NVMe-SSD- oder 2 TB HDD-Speicher unterstützen(1). Zusätzlich liefern ein bis zu

32 GB großer Arbeitsspeicher und rasante Netzwerkverbindungen über Killer

E2600-Unterstützung und Wi-Fi 6 (1) das nötige Rüstzeug für ein kompromissloses

Gaming-Erlebnis.(1)



Dazu gesellen sich neue Display-Optionen. Je nach Präferenz ist das Nitro 5

sowohl in der 39,6 cm (15,6 Zoll)- als auch der 43,9 cm (17,3

Zoll)-Konfiguration mit drei verschiedenen Displayvarianten erhältlich: Zur Wahl

stehen ein hochauflösendes QHD-IPS-Display mit 165 Hz oder aber ein Full

HD-IPS-Display mit 144 Hz oder bis zu 360 Hz Bildwiederholrate. Alle Displays

liefern mit 3 ms2 Reaktionszeit absolut flüssige Wiedergabeleistung und exakte

Darstellung aller Inhalte. Farben wirken dank des 300 Nits hellen Panels und der

bis zu 100-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums (QHD-Display) völlig

lebensecht und leuchtend. Die schmalen Displayrahmen messen nur 7,02 mm (0,27 Seite 2 ► Seite 1 von 3



