Techstars beruft Maëlle Gavet zum neuen CEO

Als einer der schnellsten Seed-Investoren der Welt hat Techstars in mehr als 2.300 Unternehmen investiert. Das viele tausend Firmen umfassende Portfolio des Unternehmens hat inzwischen einen Wert von über 185 Milliarden USD.

„Unternehmer verändern die Welt und gerade jetzt brauchen wir sie mehr denn je“, so Gavet. „Leider blockiert der mangelnde Zugang zu Kapital und effektiven Netzwerken sehr viel Potenzial. Als Unternehmerin und Investorin habe ich das unmittelbar erlebt. Der Erfolg des Accelerator-Modells von Techstars und die raschen Investitionen schaffen viel Potenzial, um noch mehr Unternehmern bei der Ergründung neuer Ansätze für den Risikokapitalismus zu helfen und die Tech-Branche dabei zu unterstützen, sich stärker auf Menschen zu konzentrieren und vielfältiger zu werden. Es ist mir eine Ehre und Freude, einem so starken, von einer Mission geleiteten Unternehmen beizutreten, bei dem ich weiß, dass es den Einfluss von Technologie auf die Welt Unternehmer für Unternehmer transformieren kann.“

Verfasserin von Trampled by Unicorns: Big Tech’s Empathy Problem and How to Fix It, ist Gavet seit mehr als 15 Jahren höhere Technologieführungskraft und Unternehmerin. Sie begann ihre Karriere als Unternehmerin, wurde später Principal bei der Boston Consulting Group und anschließend CEO von OZON.ru, Russlands größter E-Commerce-Website (die kürzlich ihren Börsengang an die NASDAQ durchführte und mit über 9 Milliarden USD bewertet wird). Überdies war sie Executive Vice President of Operations bei der Priceline Group, der größten online tätigen Hotel- und Reiseagentur der Welt, zu der Marken wie OpenTable, Kayak und Booking.com gehören. Zuletzt war Gavet als Chief Operating Officer bei der Immobilienplattform Compass tätig, die mit mehr als 6 Milliarden USD bewertet wird.

Aufgrund der dezentralen geografischen Struktur von Techstars wird Gavet in New York City bleiben.

Über Techstars

Das weltweite Netzwerk von Techstars hilft Unternehmern beim Erfolg. Techstars wurde 2006 gegründet und begann mit drei einfachen Ideen – Unternehmer schaffen eine bessere Zukunft für alle, Zusammenarbeit treibt die Innovation voran, und großartige Ideen können von überall herkommen. Jetzt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen auf dem Planeten in die Lage zu versetzen, zum Erfolg von Unternehmern beizutragen und davon zu profitieren. Neben der Durchführung von Accelerator-Programmen und dem Einsatz von Risikokapitalfonds tun wir dies, indem wir Start-ups, Investoren, Unternehmen und Städte miteinander verbinden, um beim Aufbau blühender Startup-Gemeinschaften zu helfen. Techstars hat in mehr als 2.300 Unternehmen investiert, die heute zusammen eine Marktkapitalisierung von mehr als 185 Milliarden USD aufweisen. www.techstars.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210112006044/de/