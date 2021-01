PT Mowilex untersucht seine Mitarbeiter mit COVID-19-Tests von Abbott

„Wir hatten in den letzten zwei Monaten mehrere kurze, freiwillige Schließungen unseres Hauptsitzes und unserer Produktionsstätten und wollten sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter Zugang zu einer der besten auf dem Markt erhältlichen Schnelltest-Technologien haben", so Syahrudin Rasjid, Leiter der Personalabteilung bei PT Mowilex.

PT Mowilex wählte Abbott unter vielen Testanbietern aus, weil die Tests von Abbott eine sehr hohe Genauigkeit bieten. Die von Mowilex gekauften Panbio Covid-19 Ag Schnelltests basieren auf nasopharyngealen Abstrichen und dienen dem Nachweis aktiver Infektionen. Panbio COVID-19 Ag ist CE-gekennzeichnet und hat die WHO Emergency Use Listing (EUL) erhalten. Bis heute hat Abbott weltweit acht COVID-19-Tests auf den Markt gebracht, darunter laborbasierte und molekulare Schnelltests sowie Antikörpertests. Abbott hat weltweit mehr als 300 Millionen COVID-19-Tests ausgeliefert.

„Abbott ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen der Welt und hat für seine Panbio Covid-19 Ag Schnelltests die WHO Emergency Use Listing erhalten. Wir sind stolz darauf, mit einer so angesehenen Organisation zusammenzuarbeiten, und wir waren beeindruckt von der Reaktionsfähigkeit des Unternehmens", sagte Niko Safavi, CEO von PT Mowilex.

COVID-19 hat tiefgreifende Auswirkungen auf Fertigungsunternehmen, da viele Funktionen nicht aus der Ferne ausgeführt werden können. Darüber hinaus sehen die Richtlinien für die Region Jakarta vor, dass Unternehmen, die gegen die Distanzierungs- und Hygieneprotokolle verstoßen, mit einer Schließung von bis zu zwei Wochen rechnen müssen.

„Wir wissen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter direkt mit der Gesundheit unseres Unternehmens verbunden sind. Und obwohl Effizienz und Produktivität im letzten Jahr gelitten haben, wissen wir, dass frühzeitiges und aggressives Handeln unsere Risiken erheblich reduziert", so Safavi.

Zusätzlich zur Implementierung eines unternehmensweiten Pandemievorsorgeplans im März hat PT Mowilex auf COVID-19 mit der Spende von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) an Krankenhäuser in der Umgebung reagiert. Das Unternehmen stellte auch Handdesinfektionsmittel her, um es in den Gemeinden zu spenden, nachdem im März ein weit verbreiteter Mangel an Desinfektionsmitteln aufgetreten war.

Informationen zu PT Mowilex Indonesia

PT Mowilex Indonesia (PT Mowilex), eine Tochtergesellschaft von Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd., ist ein führender Hersteller von Premium-Farben und -Beschichtungen. Seit der Einführung der ersten in Indonesien hergestellten Farben auf Wasserbasis im Jahr 1970 hat das gemeinschaftsorientierte Unternehmen sein Engagement für Umweltethik, Gleichberechtigung und Innovation ausgebaut. PT Mowilex ist Indonesiens einziger zertifizierter klimaneutraler Hersteller, der VOC-freie und VOC-arme Farben in modernen Farben herstellt. Das Unternehmen erhält regelmäßig Auszeichnungen für seine Bemühungen um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418831/Swab_test_8.jpg