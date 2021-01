Erst prüfen, dann auszahlen, Kommentar zum Modehandel von Martin Dunzendorfer

Frankfurt (ots) - Eine schwere und anhaltende Krise, zumal eine globale,

verleitet in vielerlei Hinsicht dazu, nicht mehr zu differenzieren. Wenn der

Handelsverband Deutschland (HDE) und der Handelsverband Textil (BTE) die

ausbleibenden finanziellen Hilfen für die von zwei Lockdowns hart getroffene

Modebranche monieren, ist das nicht nur legitim, sondern Teil ihres Auftrags.

Schließlich hatte die Bundesregierung der Wirtschaft nach der neuerlichen

Zwangsschließung von Läden schnelle und unbürokratische Hilfen für November und

Dezember zugesagt. Bislang ist aber nur ein Bruchteil der vorgesehenen Gelder,

die als Entschädigung für Umsatzausfälle konzipiert sind, bei den Unternehmen

angekommen.



Unerwähnt bleibt freilich, dass zahllose Branchenvertreter - insbesondere

stationäre Textilhändler - schon lange, bevor sich Covid-19 ausbreitete, am

Rande der Insolvenz agierten.





Esprit, Karstadt Kaufhof, Sinn, Appelrath Cüpper, Hallhuber und nun auch nochAdler: Viele bekannte deutsche Modehändler haben seit Beginn der Coronakrise ihrHeil in Insolvenzverfahren suchen müssen. Die Frage muss erlaubt sein, wie langesich diese Unternehmen ohne die Pandemie noch über Wasser gehalten hätten. Fastalle der genannten Firmen kämpften seit Jahren gegen den Exitus - selbst in"Goldilocks"-Zeiten. Gewiss, schon der erste Lockdown traf die Branche hart:Große Teile der Frühjahrs- und Sommerkollektion blieben liegen. Und nun stapeltsich die Winterware in den Regalen, weil seit Mitte Dezember die Läden abermalsnicht mehr öffnen dürfen. Darüber hinaus muss jetzt die Frühjahrs- undSommerkollektion geordert und bezahlt werden. Zu deren Finanzierung muss dieWinterware wohl zu einem wesentlichen Teil unter Einkaufswert verkauft werden.Gleichzeitig fallen weiter Kosten an wie Mieten für Geschäftsräume und für dasPersonal.Der Handelsverband Textil sagt eine Pleitewelle in der Branche mit dem Verlustvon über 100000 Arbeitsplätzen voraus, wenn sich die Politik nicht endlich indie Bresche werfe. Einer HDE-Erhebung zufolge fürchten 61 Prozent der befragtenTextilhändler, 2021 ihr Geschäft aufgeben zu müssen. Es drohten verwaisteInnenstädte. Diese Schreckensszenarien sind aber kein Grund, nun undifferenziertdas Füllhorn öffentlicher Gelder über der Modebranche auszuschütten. Anträge,aus denen hoffentlich hervorgeht, ob ein Unternehmen in normalen Zeiten ohnestaatliche Hilfen überleben kann, sind keine Zumutung, sondern ein Muss. Ebensoderen sorgfältige Prüfung. Auch wenn das dauert.