Global Payroll Association Awards verkünden iiPay als Gewinner des Global Payroll Supplier of the Year 2020

DALLAS und CHELTENHAM, Vereinigtes Königreich, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Integrated International Payroll (iiPay), ein Marktführer im Bereich der cloudbasierten globalen Gehaltsabrechnung, erhielt die große Ehre, von der Global Payroll Association (GPA) zum Gewinner des angesehenen Global Payroll Supplier of the Year 2020 gekürt zu werden. iiPay erhielt diese Auszeichnung, die auf den GPA-Prinzipien aufbaut, indem sie ihr Verständnis für die Herausforderungen innerhalb des Marktes, die Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung innovativer Kundenlösungen unter Beweis stellten.

iiPay verdiente sich diese Auszeichnung aufgrund seiner starken Ethik, seine Kunden bei allem, was es tut, an die erste Stelle zu setzen. iiPay befindet sich in einer spannenden Phase des kontinuierlichen Wachstums und der Investition in die Unterstützung globaler Kunden durch exzellenten Service und marktführende technische Innovationen. iiPay wächst weiter und arbeitet mit seinen bestehenden Kunden zusammen, während gleichzeitig neue Kunden in schnellem Tempo hinzukommen. Diese Konzentration auf exzellenten Kundenservice und Innovation hat in den letzten drei Jahren zu einem durchschnittlichen Ertragswachstum von über fünfzig Prozent geführt.

„Die 2014 ins Leben gerufene Global Payroll Association ist ein One-Stop-Shop für globale und länderspezifische Gehaltsabrechnungsexperten. Die 2020 Global Payroll Awards haben eine Rekordzahl an Einreichungen erhalten und wir sind begeistert, die Anerkennung zu feiern, die jeder einzelne Gewinner für seinen Beitrag zur Payroll-Branche verdient", sagte Melanie Pizzey, CEO, Global Payroll Association.

„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, von der Global Payroll Association für eine so bedeutende und vorbildliche Auszeichnung als ‚Global Payroll Supplier of the Year' ausgewählt worden zu sein. Diese Auszeichnung würdigt unseren unermüdlichen Fokus darauf, die globale Gehaltsabrechnung für unsere Kunden zu verändern", so Curtis Holmes, Chief Operating Officer, iiPay. „Wir sind uns bewusst, dass eine exzellente Gehaltsabrechnung eine nie endende Aufgabe ist, und wir verpflichten uns zu kontinuierlichen Investitionen in Produktinnovationen, kontinuierliche Prozessverbesserungen und das talentierte Team, das jeden Tag unermüdlich für unsere Kunden arbeitet."