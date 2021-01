Dr. Mike Durkin wird stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Patient Safety Movement Foundation

Mike Durkin, OBE, MBBS, FRCA, FRCP, DSc (Photo: Business Wire)

„Dr. Durkin ist, seit er 2018 zu uns gestoßen ist, ein wertvolles Verwaltungsratsmitglied der Patient Safety Movement Foundation, und wir freuen uns, dass er diese Führungsrolle übernommen hat“, so Dr. Ramsay. „Angesichts seiner Erfahrung mit der Leitung des National Patient Safety Improvement Programms für den britischen National Health Service (NHS) und seiner Arbeit im Rahmen der internationalen Entwicklung von Patientensicherheitssystemen für die Weltgesundheitsorganisation ist er die ideale Ergänzug für die Führungsriege unserer Organisation, die weiterhin weltweit wächst.“

Durkin bringt über 30 Jahre Erfahrung im medizinischen Management und in Führungspositionen in seine neue Rolle bei der PSMF ein. Er bekeidet derzeit Positionen als Gastprofessor und leitender Berater in Sachen Patientensicherheitsrichtlinien und Führung beim NIHR Patient Safety Translational Research Centre des Institute of Global Health Innovation am Imperial College London sowie als stellvertretender, nicht geschäftsführender Direktor bei NHS Resolution. Von 2012 bis 2017 war er nationaler Direktor für Patientensicherheit beim britischen NHS. Zuvor hatte er unterstützende, Forschungs- und Lehrpositionen im Bereich kardiovaskuläre Anästhesie und Intensivmedizin an den Universitäten in London, Yale und Bristol inne. Er war als leitender medizinischer Direktor am Gloucestershire Royal Hospital tätig und hatte nacheinander leitende Positionen als medizinischer Direktor für Englands strategische Gesundheitsbehörden inne, die in der Position des medizinischen Direktors des NHS für Südengland gipfelten, welcher einer Bevölkerung von 16 Millionen Menschen dient. Im Anschluss daran wurde Durkin im Jahr 2012 der nationale Direktor der Behörde. Seine Leidenschaft für die Patientensicherheit brachte ihn dazu, 2013 das Berwick Advisory Board einzurichten, um Beratung dazu zu liefern, welche Bedingungen zur Verbesserung der Patientensicherheit in England zu schaffen sind. Im Jahr 2015 wurde er vom britischen Gesundheitsminister beauftragt, den Vorsitz einer Fachberatungsgruppe zu übernehmen, die zur Einrichtung des Zweigs „Healthcare Safety Investigation“ führte. Durkin leitete zudem die Entwicklung des internationalen Ministergipfels zur Patientensicherheit, der in GB (2016), Deutschland (2017), Japan (2018) und Saudi Arabien (2019) veranstaltet wurde.