Tech-Recruitment-Gigant eröffnet sein erstes Büro in der Schweiz

Die Frank Recruitment Group wurde 2006 in Newcastle upon Tyne mit nur drei Mitarbeitern gegründet und beschäftigt heute weltweit fast 2.000 Mitarbeiter. Sie gehört zur Tenth Revolution Group, dem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Talent-Lösungen. Für den Schweizer Standort werden mehrere neue Teammitglieder eingestellt, und für die nächsten fünf Jahre ist die Schaffung von bis zu 50 Arbeitsplätzen geplant.

Mit dem neuen Büro wird die Frank Recruitment Group ihre Reichweite in Europa weiter vergrößern und ihren wachsenden globalen Kundenstamm besser bedienen können.

Vor dem Hintergrund des schnell expandierenden Technologiemarkts des Landes und der Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung und Cloud-Migration, die auf der Agenda jedes Schweizer CIO ganz oben stehen, steigt die Nachfrage nach IT-Experten für die digitale Transformation.

„Unser neues Schweizer Büro wird es uns ermöglichen, unsere Kunden und Partner in der Region besser zu unterstützen – und dies zu einer Zeit, in der hochspezialisiertes Recruitment-Consulting für den Technologiesektor dringender als je zuvor benötigt wird“, so Paul Hanley, Director of Sales, der den neuen Standort führen wird.

„Wir wollen den Erfolg, den wir in anderen Regionen bereits erzielt haben, hier in der Schweiz replizieren, indem wir unsere Position als führender Cloud-Tech-Personaldienstleister konsolidieren und weiterhin die digitale Transformation unterstützen. Dazu wollen wir den Unternehmen die besten Tech-Talente als Festangestellte oder Vertragsmitarbeiter vermitteln“, so Hanley.

„Ich bin stolz auf die Eröffnung unseres Schweizer Büros“, berichtet Zoë Morris, Präsident, Frank Recruitment Group. „Das Jahr 2020 hat die Personaldienstleistungsbranche vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Deshalb ist es ein besonderer Erfolg, zu diesem Zeitpunkt einen neuen Standort zu eröffnen und unser Geschäft zu expandieren. Es ist uns eine Ehre, für diesen faszinierenden Markt arbeiten zu können und dabei neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“