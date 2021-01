Lineage Logistics führt gemeinsam mit Turvo Lineage Link ein

Lineage Link, basierend auf Turvo, ist eine einheitliche und vollständig integrierte Supply-Chain-Technologie-Lösung, die das Lineage-Netzwerk nahtlos miteinander vernetzt und die Kollaboration, Leistung und Effizienz für alle Supply-Chain-Teilnehmer steigert. Die Plattform gibt den Kunden ein beispielloses Maß an Einblick und Kontrolle, um agilere und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Sie bietet Transparenz über Standorte, Bestellungen, Bestände, Transporte und Lagerterminplanung.

Lineage wird die Technologie von Turvo bis 2021 an über 200 Standorten und letztendlich in einem Großteil seines globalen Netzwerks von über 330 Standorten in 15 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Neuseeland und Südamerika einsetzen.

„Unsere Partnerschaft mit Turvo, die die Einführung von Lineage Link ermöglicht hat, bietet unseren Kunden eine transformative Logistiklösung, um ihre End-to-End-Lieferkette einzubinden, zu managen und zu optimieren“, sagt Sudarsan Thattai, Chief Information Officer von Lineage. „Teil des Ziels von Lineage ist es, die Lebensmittel-Lieferkette zu transformieren, und mit unserer branchenführenden „Lineage Link“-Plattform sind wir in der Lage, genau das zu tun, indem wir die Prozessautomatisierung auf das Netzwerk ausdehnen, um die Zusammenarbeit und die Transparenz zu verbessern.“

Die Technologie von Turvo ermöglicht es den Lagern im gesamten Lineage-Netzwerk, Ressourcen, wie z. B. Kundendienstmitarbeiter, über mehrere Lagerverwaltungssysteme (LVS) hinweg gemeinsam zu nutzen und bildet eine Basis, mit der Daten in ein einziges Repository aufgenommen und dann über mehrere Anwendungen verteilt werden können.

„Wir arbeiten mit Lineage zusammen, um Hürden in der Lieferkette zu beseitigen, die durch veraltete, siloartige Technologie entstanden sind“, sagt Scott Lang, Vorsitzender und CEO von Turvo, Inc. „Unsere fortlaufende Innovation wird das Lineage-Netzwerk weiter digitalisieren und die Position von Lineage als technologisches Kraftpaket an der Spitze der Lieferketteneffizienz und -transformation festigen.“