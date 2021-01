Die Musik-Licht-Show ist mit Alicia Keys' Hymne „Empire State of Mind" synchronisiert und wird im Radiosender Z100 von iHeartMedia New York sowie in der iHeartRadio App gespielt

NEW YORK, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Empire State Building gab heute seine Teilnahme an dem Plan des designierten Präsidenten Biden bekannt, mit seiner berühmten Herzschlagbeleuchtung den Todesopfern der COVID-19-Pandemie zu gedenken. In der Zeit, in der New York besonders hart von der Pandemie getroffen war, pochte das Empire State Building mehrere Monate lang als Zeichen der Solidarität mit und Unterstützung für die Millionen von Menschen, die von COVID-19 betroffen waren, ganz besonders für die Rettungskräfte, die in der ersten Welle der Pandemie im Einsatz waren.