Die Welt Durch Port Verbessern ASICS Bekennt sich zu seinen Wurzeln

Moving Minds seit 1949

ASICS ist ein Akronym des lateinischen Ausdrucks "Anima Sana In Corpore Sano" oder "ein gesunder Geist in einem gesunden Körper" – und glaubt schon immer an die positiven Auswirkungen von Sport auf die Psyche. Der Gründer von ASICS, Kihachiro Onitsuka, hat im Nachkriegsjapan die Möglichkeit erkannt, wie Sport Hoffnung bringen und die Stimmung heben kann. Heute ist die Gründungsphilosophie von ASICS vielleicht relevanter als je zuvor. Deshalb kehrt das Unternehmen zu seinen Wurzeln zurück und stellt "Sound Mind, Sound Body" in den Mittelpunkt seines Tuns.

Moving Minds: Durch Forschung und Innovation

Im Jahr 2021 führt ASICS ein einzigartiges Forschungsprojekt über die positiven Auswirkungen des Sports auf das mentale Wohlbefinden durch. Mit modernster biometrischer Technologie werden die Auswirkungen des Sports auf die Psyche von Tausenden von Teilnehmer*innen auf der ganzen Welt erfasst.

Im Vorfeld der vollständigen Umsetzung des Forschungsprojekts hat ASICS eine erste Machbarkeitsstudie mit einer Gruppe von Leistungssportler*innen - darunter die britische Olympia-Teilnehmerin und Triathlon-Europameisterin Beth Potter - und Freizeitsportler*innen als Vergleichsbasis vorgenommen.

Moving Minds: Gemessen

Unter der Leitung von Dr. Brendon Stubbs, einem führenden Forscher für Bewegung und mentale Gesundheit am King's College in London, wurden in der Studie die Gehirnbahnen gemessen, von denen bekannt ist, dass sie die emotionalen und kognitiven Elemente des mentalen Wohlbefindens beeinflussen. Dabei stellte sich heraus, dass die Freizeitsportler*innen nach einer kurzen körperlichen Betätigung einen allgemeinen emotionalen Aufschwung erlebten, einschließlich einer bis zu 29-prozentigen Verbesserung ihrer Fähigkeit, mit Stress umzugehen und einer bis zu 18-prozentigen Steigerung ihres Entspannungsniveaus. Sie berichteten auch von einem signifikanten Rückgang negativer Emotionen wie Frustration (bis zu 135 %) und waren um bis zu 28 % weniger anfällig für unüberlegte Entscheidungen und negative Reaktionen auf Herausforderungen oder Störungen.