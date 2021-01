Dense Air und Millbrook arbeiten gemeinsam an der Nachhaltigkeit des 5G AutoAir-Netzwerks

- Große Upgrades für das Hyper Dense Air Netzwerk in Millbrook geplant

LONDON, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Dense Air, der neutrale Host-Betreiber des vernetzten 5G-Testbed in Millbrook, das ursprünglich im Rahmen des DCMS 5G-Testbed- und Erprobungsprojekts AutoAir geschaffen wurde, hat ein umfangreiches Upgrade des hyperdichten, hochleistungsfähigen 4G- und 5G-Netzwerks angekündigt. Das Netz wird eines der ersten und das größte eigenständige neutrale 5G-Hostnetz in Europa sein. Entwickler von vernetzten und autonomen Fahrzeugen (CAV) werden Zugang zu den neuesten Technologien haben, einschließlich Konnektivität mit geringer Latenz, Netzwerk-Slicing und der Möglichkeit, Fahrzeuge in fortschrittlicheren Netzwerken zu testen, die in wichtigen Exportmärkten verfügbar sind.