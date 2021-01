Foto: finanzbusiness Stundungen entsprachen in 2020 weniger als 1 Prozent des Kreditvolumens bei den Genossenschaftsbanken Nachrichtenquelle: Finanz Business 50 | 0 | 0 13.01.2021, 06:54 | Das Kreditneugeschäft wuchs um 6 Prozent an. Gleichwohl erwartet der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken im Zuge der Corona-Pandemie einen kräftigen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in 2021.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer