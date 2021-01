Ca. 2 Mio.$ fliessen pro Jahr in die Exploration zum Erhalt der abgebauten Unzen und zur Verlängerung der Pan Mine was gerade das Minenleben wieder um 2 Jahre verlängert hat.

Das gerade gemeldete Q1-2021 Ergebnis (Geschäftsjahresende ist 30.9. eines jeden Jahres) war etwas schwächer mit 9.200 Unzen jedoch hat man viele Arbeiten vorbereitend durchgeführt um dann im zweiten Halbjahr die Produktion zu erhöhen. Mit 19,2 Mio.$ Cash und keinen Schulden steht das Unternehmen sehr gut da. Der Gewinn pro Aktie lag bei bei 0,18 $ im abgelaufenen Geschäftsjahr was ein KGV von ca. 8 ergibt. Das ist günstig und wir sehen die Aktie als unterbewertet an.

Fiore Gold Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Goldproduktions- und Explorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt Edelmetallvermögenswerte auf dem amerikanischen Kontinent mit einer Reihe von Produktions-, Erschließungs- und Explorationsprojekten in den US-Bundesstaaten Nevada und Washington. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau eines neuen mittelgroßen US-Goldbergbauunternehmens mit dem anfänglichen Ziel, durch internes Wachstum und strategische Fusionen und Übernahmen zu einem Goldproduzenten mit einer Kapazität von 150.000 Unzen/Jahr aufzusteigen.

Auf dem Weg dorthin konnte Fiore Gold am 16. Dezember 2020 sein Jahresergebnis und den Ausblick der weiteren Projektentwicklung für das kommende Jahr der Öffentlichkeit präsentieren und mit den Ergebnissen verdeutlichen, dass das Unternehmen weiterhin sehr gut aufgestellt ist. Denn wie dem Jahresabschluss für das am 30. September 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr zu entnehmen ist, kann das Unternehmen signifikante Wachstumsraten vorzeigen. Wie bereits im Oktober angekündigt, konnte mit den endgültigen Zahlen bewiesen werden, dass das vergangene Geschäftsjahr ein sehr gutes Jahr gewesen ist. So erreichte die Goldproduktion in der Mine Pan schlussendlich einen Spitzenwert von 46.031 Unzen Gold und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um 11 % gesteigert werden. Damit wurde das eigens ausgegebenen Produktionsziel von 45.000 - 48.000 erreicht. Die Jahresproduktion mit durchschnittlich 14.961 Tonnen Erz pro Tag enthielt ein Erz zu Abraumverhältnis von 1,5 und enthielt durchschnittlich 0,015 Unzen Gold pro Tonne Erz. Dieser Wert lag sogar über der eigenen Prognose. Abgesetzt wurden insgesamt 46.334 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.681 USD pro Unze. Dementsprechend erzielte Fiore auch bei den Umsatzerlösen ein Top-Ergebnis, das aufgrund der höheren Produktion und der höheren Goldpreise im Vergleich zum Jahr 2020 um 45 % stiegen. Der Jahresumsatz belief sich dementsprechend auf 77,9 Mio. USD. Das Minenbetriebsergebnis lag bei 26,9 Mio. USD, wobei die Einnahmen aus dem Minenbetrieb, der operative Cashflow und der Nettogewinn aufgrund der höheren Bruttomarge von 35 % im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 22 % gesteigert werden konnte. Das alleinstehende Betriebsergebnis summierte sich auf 26,8 Mio. USD und das konsolidierte Betriebsergebnis auf 19,6 Mio. USD. Der erwirtschaftete operative Cashflow der ‚Pan‘-Mine belief sich auf 31,7 Mio. USD, während der konsolidierte operative Cashflow 24,3 Mio. USD betrug. Eine beachtenswerte Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 10 Mio. bzw. 4,5 Mio. USD. Der Kassenbestand konnte sogar um 15,9 Mio. USD auf 23,2 Mio. USD weiter gesteigert werden. Fiores kumulierte Gesamtförderkosten ‚AISC‘ pro verkaufter Unze lagen bei 1.148 USD, wobei die der ‚Pan‘-Mine bei nur 1.026 USD lagen. Die Gesamt-Cashkosten pro verkaufter Unze lagen sogar bei nur 947 USD, und damit deutlich unter der eigenen Prognose von 975,- USD bis 1.025 USD.