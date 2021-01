---------------------------------------------------------------------------

CREDITSHELF KANN WACHSTUM IM JAHR 2020 ERFOLGREICH FORTSETZEN

Frankfurt am Main, 13. Januar 2021 creditshelf, die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, ist im Jahr 2020 trotz Corona-Pandemie weiter zweistellig gewachsen. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts zeigen die folgenden Zahlen:

Highlights:



* Die angefragten Kredite in Höhe von 1.528,2 Mio. EUR lagen 188 Mio. EUR über dem Anfragevolumen des Vorjahres und unterstreichen einen weiter steigenden Bedarf des deutschen Mittelstands nach schnellen, unkomplizierten Finanzierungslösungen.



* Das arrangierte Kreditvolumen steigerte creditshelf im Jahr 2020 mit einem ausgewogenen Mix aus Neu- und Bestandskunden um 12 % auf 98,9 Mio. EUR.



* Das ausstehende Kreditvolumen ist deutlich gewachsen und lag zum 31. Dezember 2020 bei 123 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 88 Mio. EUR).

* Die durchschnittliche Kreditlaufzeit hat sich 2020 auf 26,8 Monate (2019: 27,7 Monate) verringert und unterstreicht eine abgewogene Risikopositionierung.



* Die durchschnittliche Verzinsung der arrangierten Darlehen lag im Jahr 2020 bei 8,8 % (2019: 8,3 %).



Dr. Tim Thabe, Chief Executive Officer von creditshelf, kommentiert:

"Die anhaltende Corona-Pandemie stellt Unternehmer weiter vor große Herausforderungen. Wir sind stolz, dass wir unsere Kunden in 2020 mit unserem Finanzierungsangebot unterstützen durften. So konnten wir unser Wachstum in diesem besonderen Jahr weiter fortsetzen. Auch im 4. Quartal hatten wir keine signifikanten Kreditausfälle zu verzeichnen, obwohl sich die Situation durch den erneuten Lockdown für die deutsche Wirtschaft noch einmal verschärft hat. Diese Resilienz unseres Portfolios demonstriert die hohe Qualität unseres Vertriebsmodells und unserer Risikoanalyse. Das ist die Voraussetzung für den Erfolg unserer institutionellen Funding Strategie."