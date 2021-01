---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021



* AUTO1 Group ist Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche Autohändler mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR und mehr als 615.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2019



* Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis



* Enorme Marktchance im stark fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt (~600 Mrd. EUR) sowie aufgrund der voranschreitenden Verschiebung von offline zu online



* Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös von ca. 1 Mrd. EUR aus dem Verkauf neu geschaffener Aktien an. AUTO1 Group beabsichtigt, ca. 750 Mio. EUR in die Beschleunigung weiteren Wachstums, insbesondere von Autohero, zu investieren und es wird erwartet, dass der übrige Betrag zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird



* Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären soll für zusätzliche Liquidität im Sekundärmarkt sorgen



* Geplante Notierung am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich Q1 2021 abgeschlossen (vorbehaltlich der Marktbedingungen)



Berlin, 13. Januar 2021 - Die AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "AUTO1 Group") hat heute die Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Das geplante Angebot wird voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien sowie Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Aufstockungsoption von bestimmten veräußernden Aktionären gedeckt ist, umfassen (das "Angebot"). Die Gesellschaft plant, das Angebot im ersten Quartal 2021 zu vollziehen, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Das Angebot ist als öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands geplant.