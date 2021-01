CREDIT SUISSE belässt TOTAL SA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Total SA von 39,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den Ölkonzern zeichneten technologischer Fortschritt, effizienter Kapitaleinsatz und operative Zuverlässigkeit aus, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen stünden vor einem im Branchenvergleich starken Wachstum des Fördergeschäfts. Zum neuen Kursziel verwies Adolf auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 04:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.