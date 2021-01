creditshelf kann Wachstum im Jahr 2020 erfolgreich fortsetzen Frankfurt am Main (ots) - creditshelf, die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, ist im Jahr 2020 trotz Corona-Pandemie weiter zweistellig gewachsen. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts zeigen die folgenden Zahlen:

- Die angefragten Kredite in Höhe von 1.528,2 Mio. EUR lagen 188 Mio. EUR über dem Anfragevolumen des Vorjahres und unterstreichen einen weiter steigenden Bedarf des deutschen Mittelstands nach schnellen, unkomplizierten Finanzierungslösungen.

- Das arrangierte Kreditvolumen steigerte creditshelf im Jahr 2020 mit einem ausgewogenen Mix aus Neu- und Bestandskunden um 12 % auf 98,9 Mio. EUR. - Das ausstehende Kreditvolumen ist deutlich gewachsen und lag zum 31. Dezember 2020 bei 123 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 88 Mio. EUR). - Die durchschnittliche Kreditlaufzeit hat sich 2020 auf 26,8 Monate (2019: 27,7 Monate) verringert und unterstreicht eine abgewogene Risikopositionierung. - Die durchschnittliche Verzinsung der arrangierten Darlehen lag im Jahr 2020 bei 8,8 % (2019: 8,3 %).



Dr. Tim Thabe, Chief Executive Officer von creditshelf, kommentiert:

"Die anhaltende Corona-Pandemie stellt Unternehmer weiter vor große Herausforderungen. Wir sind stolz, dass wir unsere Kunden in 2020 mit unserem Finanzierungsangebot unterstützen durften. So konnten wir unser Wachstum in diesem besonderen Jahr weiter fortsetzen. Auch im 4. Quartal hatten wir keine signifikanten Kreditausfälle zu verzeichnen, obwohl sich die Situation durch den erneuten Lockdown für die deutsche Wirtschaft noch einmal verschärft hat. Diese Resilienz unseres Portfolios demonstriert die hohe Qualität unseres Vertriebsmodells und unserer Risikoanalyse. Das ist die Voraussetzung für den Erfolg unserer institutionellen Funding Strategie."



Den vollständigen Geschäftsbericht 2020 wird creditshelf am 30. März 2021 veröffentlichen.



Aktuelle Investor Relations Termine



24. Februar 2021: ODDO SEYDLER BANK Small & Mid Cap Conference 2021

30. März 2021: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020



10. Mai 2021: Ordentliche Hauptversammlung 2021



12. Mai 2021: Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2021

Über creditshelf - http://www.creditshelf.com



creditshelf ist die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.



creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

Presse und Kommunikation:



creditshelf Aktiengesellschaft

Jan Stechele (CPO)

Birgit Hass (Leiterin PR)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 77 2413

mailto:presse@creditshelf.com

http://www.creditshelf.com



Investor Relations:



creditshelf Aktiengesellschaft

Fabian Brügmann (CFO)

Maximilian Franz (Investor Relations Manager)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 719 113

mailto:ir@creditshelf.com

http://www.creditshelf.com



