Entheon Biomedical beauftragt Star Finance GmbH mit Erbringung von IR-Dienstleistungen

Star Finance wird von Michael Adams geleitet. Herr Adams ist ein Kommunikationsexperte mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Erschließung neuer Investorenkreise, vor allem in Deutschland und im deutschen Sprachraum in Europa, für börsennotierte Unternehmen aus Kanada. Star Finance ist unter anderem Besitzer und Betreiber von zwei etablierten Finanzwebseiten mit Investmentfokus und stellt seinem Publikum Informationen zu Investitionsmöglichkeiten in Form von Artikeln oder Videoinhalten bereit, die über Newsletter, Webseiten und verschiedene Social-Media-Kanäle verbreitet werden.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Star Finance ein IR-Programm für das Unternehmen erarbeiten und umsetzen, welches das Unternehmen bei der Organisation und der Verbreitung von relevanten Informationen unterstützen und Marktforschungsdienste für das Unternehmen erbringen wird. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen wird das Unternehmen eine Gebühr von 24.000 Euro für eine anfängliche Laufzeit von 6 Monaten an Star Finance zahlen.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon is a biotechnology research and development company committed to developing and commercializing a portfolio of safe and effective N,N-dimethyltryptamine based psychedelic therapeutic products ("DMT Products") for the purposes of treating addiction and substance use disorders. Subject to obtaining all requisite regulatory approvals and permits, Entheon intends to generate revenue through the sale of its DMT Products to physicians, clinics and licensed psychiatrists in the United States, certain countries in the European Union and throughout Canada.