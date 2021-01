Ed McCaffrey und CBD Global Sciences unterzeichnen einen Zwei-Jahres-Werbevertrag für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe von CBDN

Denver, Colorado, über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") gab heute den Abschluss eines Werbevertrags mit dem dreifachen Superbowl-Champion and Pro Bowl-Teilnehmer Ed McCaffrey für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe des Unternehmens (www.aethics.com), bekannt.

Ed McCaffrey, ein ehemaliger NFL-Spieler, hat beschlossen, Aethics(TM), eine CBD haltige Sport-Wellness-Produktreihe zu unterstützen, die Full-Spectrum-Tinkturen, topische Mittel, Getränkeprodukte und Süßwaren umfasst. Ed war sehr erfreut darüber, eine auf Sportler ausgerichtete CBD-haltige Produktreihe zu finden, die sich auf die Linderung von Schmerzen und anderen Beschwerden des menschlichen Körpers auf ganz natürliche Weise konzentriert. Ed teilte mit: "Ich war neugierig und wollte mehr über die Aethics(TM)-Marke erfahren, vor allem weil der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Wirksamkeit seiner Produktlinie liegt. Ich muss sehr vorsichtig sein, damit ich nur Produkte empfehle, bei denen ich mir sicher sein kann, dass sie den menschlichen Körper auf positive Weise beeinflussen - mein guter Ruf hängt schließlich davon ab. Nach sorgfältigen Nachforschungen, der Anwendung des Produkts und der Prüfung des Herstellungsprozesses war ich überzeugt, dass Aethics(TM) eine Produktreihe ist, die ich unterstützen kann." Er stellte außerdem fest, dass das in Colorado ansässige CBD-Unternehmen die Qualität des in die Produkte eingebrachten CBD kontrolliert und dass alles auf der Farm in Strasburg (Colorado) seinen Anfang nimmt. Nach all den Schrammen und Prellungen, die eine langjährige erfolgreiche NFL-Karriere mit sich bringt, verlässt sich Ed inzwischen auf Aethics(TM)-Produkte, um die Probleme zu behandeln, die alle ehemaligen Sportler erleben. "Es funktioniert wirklich und ich freue mich, dieses unglaubliche Produkt meinen Kollegen und Fans vorzustellen."