Um eine nachhaltige Zukunft sicherzustellen, ist es unerlässlich, die lineare Wirtschaft durch die Kreislaufwirtschaft zu ersetzen. Auch Anleger können am Trend teilhaben.

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft: Aufgrund von Urbanisierung, Globalisierung und Bevölkerungswachstum steigt die jährlich anfallende Abfallmenge stetig. Immer wieder warnt die Weltbank vor der globalen Müllflut – bis 2050 werde diese um rund 70 Prozent zunehmen. Weltweit kommen derzeit etwa zwei Milliarden Tonnen Abfall pro Jahr zusammen, 2050 wären es demnach rund 3,4 Milliarden Tonnen. Recycelt wird davon jedoch kaum etwas: Europa ist führend mit einer Wiederverwertungsquote von 30 Prozent, in China liegt diese bei 25 und in den USA bei lediglich 9 Prozent.

Der Recycling-Weltmeister Deutschland hat ebenfalls noch viel Luft nach oben. Das geht aus dem jüngsten „Plastikatlas“ der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hervor. Darin wird genau aufgezeigt, was mit den 5,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen aus Haushalten und Gewerbe passiert: 60 Prozent des Mülls in Deutschland werden „energetisch verwertet“. Das klingt erst einmal gut – heißt aber nichts anderes als: Der Müll wird verbrannt. Zwar wird daraus Energie gewonnen, aber um den Preis eines erheblichen CO2-Ausstoßes.

Doch was passiert mit den restlichen 40 Prozent? Etwa ein Drittel davon wird fürs Recycling ins Ausland exportiert. Was dann damit wirklich passiert, wird in der Regel nicht weiterverfolgt – oft nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Rest kommt in deutsche Recyclinganlagen. Doch auch hier wird noch einmal knapp ein Drittel aussortiert und verbrannt. Somit werden lediglich 15,6 Prozent der 5,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle nachvollziehbar recycelt – das entspricht 0,8 Millionen Tonnen.

Aber wie lässt sich der Müllberg verkleinern?

Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfgesellschaft ist die Lösung: Viele Unternehmen produzieren immer schneller zu niedrigeren Preisen, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten – Quantität statt Qualität. Dabei werden natürliche Ressourcen verbraucht, als ob sie unendlich wären. Die Kreislaufwirtschaft soll dieser verschwenderischen Prozedur den Garaus machen. Sie beruht auf drei Prinzipien: Vermeidung von Abfall und Verschmutzung, Weiterverwertung von Produkten und Materialien sowie die Nutzung von sich regenerierenden natürlichen Systemen.