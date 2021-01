Das FII Institute stellt die 4. Ausgabe der Future Investment Initiative unter dem Thema „Die Neo-Renaissance" vor - eine Multi-Hub-Konferenz zur Wiedergeburt der globalen Wirtschaft

- Prominente Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Energie und Bildung sowie internationale Minister wurden als Redner auf der FII bestätigt

RIAD, SAUDI-ARABIEN, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative Institute wird in diesem Monat die vierte Ausgabe der FII veranstalten, eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern, die Führungskräfte, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammenbringen wird, um die globale Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie neu zu gestalten.

Das FII Institute, eine neu gegründete gemeinnützige globale Stiftung, wird die Konferenz am 27. und 28. Januar im King Abdul Aziz International Conference Center (KAICC) in Riad veranstalten, wobei Redner und Zuhörer physisch und virtuell von den FII-Satelliten in New York, Paris, Peking und Mumbai aus teilnehmen werden. Das FII Institute wird als Kurator einer globalen Konversation fungieren, die notwendig ist, um konkrete Aktionen einzuleiten und grenzüberschreitende Vordenker, Zusammenarbeit und Ressourcen zu mobilisieren. (Fordern Sie eine Einladung an.)

„Noch nie gab es einen wichtigeren Zeitpunkt für ein Treffen von Führungskräften, Investoren und politischen Entscheidungsträger, um an der Wiederbelebung der Weltwirtschaft zu arbeiten", erläuterte S.E. Yasir Al-Rumayyan, Vorsitzender des FII Institute und Gouverneur des Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF).

Das FII Institute hat nachhaltige Investitionen, globales Wirtschaftswachstum, die Zukunft des Gesundheitswesens, Digitalisierung, Bildung und Kultur als vorrangige Themen identifiziert, die unsere Gemeinden betreffen. Die Sitzungen werden sich auch mit der Wiedergeburt von KMUs befassen und damit, wie Investitionen in die Kultur diese zu einem Wachstumsmotor machen können, um Künstler und Museen zu unterstützen und lange bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu korrigieren.