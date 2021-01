DEWB: Potenzialwert deutlich gestiegen

Der Abschluss des Verkaufs einer Beteiligung von DEWB verzögert sich nach Darstellung von SMC-Research wegen einer noch fehlenden Unbedenklichkeitsbescheinigung. Den Vollzug erwartet das Management nun in Q1 2021. Auf dieser Basis und dank einer positiven Entwicklung der Kernbeteiligung hat SMC-Analyst Holger Steffen das Kursziel deutlich angehoben.

Im Juni 2020 habe DEWB gemäß SMC-Research den Verkauf von MueTec (Anteil 92 Prozent) an den chinesischen Konzern Suzhou TZTEK Technology zu einem Enterprise Value von 25 Mio. Euro vereinbart. Der erste Teilverkauf in Höhe von 24,9 Prozent sei nach der Zustimmung der chinesischen Behörden Anfang September vollzogen worden. Dafür seien DEWB 7,1 Mio. Euro zugeflossen (inklusive einer Darlehenstilgung in Höhe von 2,0 Mio. Euro), woraus ein Ergebnisbeitrag in Höhe von 4,9 Mio. Euro für das Jahr 2020 resultiere.