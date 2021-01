Nachdem die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) noch im letzten Jahr erfolgreich eine Kapitalerhöhung platzierte, dreht sich das Auftragskarussell weiter. Vor wenigen Tagen ein Auftrag über188 MW in Finnland und heute informiert Nordex über einen sehr grossen Auftrag: 518,7 MW.Die höchste Zahl von Anlagen in einem Auftrag jemals für diesen erst seit 2019 am Markt befindlichen Typ. Offensichtlich werden die Anlagen mit über 5 MW Einzelleistungen immer beliebter.Und klar, ein weiteres Superlativ: Der erste Auftrag ausserhalb Europas für den neuen Typ. Und gleichzeitig Markteintritt für über 5 MW-Anlagen in einem grossen Markt: Brasilien.