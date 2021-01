TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die fernöstlichen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Unter den großen Marktplätzen waren die Gewinner etwas in der Überzahl, wobei sich die Kurs-Veränderungen insgesamt jedoch in Grenzen hielten.

Die leichten Gewinne an der Wall Street hätten ein wenig gestützt, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. So ging es in Australien, Japan und Südkorea nach oben. Die chinesischen Börsen konsolidierten dagegen. Die Aussicht auf eine durchgreifende konjunkturelle Erholung hatte den CSI-300-Index am Vortag auf den höchsten Stand seit 13 Jahren getrieben. Nun gab der CSI-300 um 0,33 Prozent auf 5577,97 Punkte nach.