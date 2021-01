Berlin, 13.01.2021. Ab sofort können professionelle und semi-professionelle Investoren in den ersten in Deutschland aufgesetzten Spezial-AIF für Kryptowährungen investieren. Die Kapilendo Invest AG hat die Zeichnungsfrist für den HAIC Digital Asset Fund I (WKN/ISIN A2QKF2/DE000A2QKF21) gestartet. Der Fonds ist eine Gemeinschaftsinitiative der von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG gegründeten Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH und des Berliner Fintech Kapilendo. Dabei agiert Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH als die Kapitalverwaltungsgesellschaft und verantwortet das Portfoliomanagement, Kapilendo übernimmt die Funktion der Kryptoverwahrstelle.

"Mit unserem HAIC Digital Asset Fund bieten wir professionellen und semi-professionellen Anlegern ab sofort eine Investitionsmöglichkeit im klassischen regulierten Fondsmantel, der über 85% des gesamten Marktes für Krypto-Vermögenswerte abdeckt. Anleger investieren mit dem HAIC Digital Asset Fund kostengünstig in ein diversifiziertes Portfolio aus führenden Kryptoassets wie Bitcoin, Ether und Stellar. Der Fonds verfolgt eine passive Anlagestrategie, wobei sich die Allokation der Kryptowerte an der jeweils aktuellen Marktkapitalisierung und weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert. Alle Assets verfügen über eine hohe Liquiditätsrate", so Björn Siegismund, Chief Investment Officer der Kapilendo Invest AG.

Die Zeichnungsfrist des Fonds ist nicht limitiert, die Mindestanlagesumme beträgt 200 Tsd. Euro. Mehr Informationen über den HAIC Digital Asset Fund I finden Sie hier: https://www.haic-fonds.de

Fondsdaten

Fondsname HAIC Digital Asset Fund I (HAIC I) Rechtsform GmbH & Co. KG ISIN/ WKN DE000A2QKF21/ A2QKF2 Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH Kryptoverwahrer Kapilendo Custodian AG Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH Treuhänder Investment Trustee GmbH Fondsgründung Datum 01.12.2020 Datum erste NAV Kalkulation 14.01.2021 Ertragsverwendung Thesaurierend Beitritt/Rückgabe Monatlich Mindestanlagesumme 200.000 EUR Mindesthaltedauer 6 Monate Fondswährung EUR Investoren Semiprofessionelle & professionelle Anleger Preisberechnung Täglich Zielmarkt Deutschland