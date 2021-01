Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Wertpapier der Deutschen Post Ende 2017 bei 41,36 Euro und schlug anschließend in einen einjährigen Abwärtstrend ein. 2019 konnte wieder eine positive Bilanz gezogen werden, kurzzeitig verhagelte jedoch der Corona-Crash Anfang 2020 die bullische Ausgangslage. Doch schnell erholte sich das Papier der Deutschen Post wieder und stieg zum Ende des abgelaufenen Jahres erneut in den Bereich von 41,36 Euro an. Die letzten Wochen über tendierte das Papier in einem symmetrischen Dreieck grob seitwärts, aus dem sich der Wert in dieser Woche versucht auf der Oberseite zu befreien. Das könnte mithilfe der starken fundamentalen Datenlage zu einem dynamischen Kursanstieg führen.

Starke Zahlen erwartet

Zu Beginn dieser Handelswoche gelang es der Deutschen Post bereits über die obere Dreiecksbegrenzung zuzulegen, oberhalb eines Kursniveaus von 42,10 Euro wäre ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus 2020 bei 43,50 Euro vorstellbar. Die rechnerisch ermittelte Zielzone für die nächsten Monate liegt am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 49,71 Euro. Bis dahin könnte es demnächst weiter rauf gehen, ein Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3YE5 scheint sehr profitabel zu werden. Nur tiefer als 40,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, in diesem Szenario müssten nämlich Abschläge zurück auf 38,91 Euro einkalkuliert werden. Darunter findet die Deutsche Post-Aktie bei rund 38,00 Euro eine weitere starke Unterstützung vor. Doch die anhaltende Paketflut spricht gegen einen fallenden Aktienkurs, schaut man sich nur die fundamentale Seite an.