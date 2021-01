FREE NOW will als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 Net Zero erreichen / Das führende Tech-Unternehmen stellt sein Move To Net-Zero Programm vor Hamburg (ots) - - FREE NOW arbeitet ab sofort klimaneutral und stellt in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Mio. EUR an Ressourcen für den Wandel hin zur E-Mobilität bereit

- Erstes Deutschland-Projekt startet in Hamburg. FREE NOW wird gemeinsam mit der Stadt und anderen Partnern bis Oktober rund 100 E-Taxis auf die Straße bringen

- Alle FREE NOW Fahrten in Europa sollen bis 2030 zu 100 Prozent auf E-Mobilität umgestellt werden



FREE NOW, Europas führende Multi-Service Mobilitätsplattform, startet heute sein Move To Net-Zero Programm: Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie hat das langfristige Ziel, bis 2025 rund 50 Prozent der Fahrten mit vollelektrischen Fahrzeugen anzubieten und 100 Prozent Null-Emissionen bis 2030 zu erreichen. Darüber hinaus wird FREE NOW rückwirkend ab Anfang 2020 alle verbleibenden CO2-Emissionen ausgleichen - sowohl im Rahmen des eigenen Unternehmens als auch für angeschlossene Dienstleistungen. FREE NOW wird damit zur ersten Mobilitätsplattform in Europa, die Net Zero in allen europäischen Schlüsselmärkten anstrebt.



"Wir nehmen unsere Verantwortung als Europas führender Mobilitätsanbieter sehr ernst und wollen mit unserem Net Zero Programm einen signifikanten Beitrag leisten, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir werden damit die Ziele des Pariser Klima-Abkommens bereits 20 Jahre früher erfüllen", sagt Marc Berg, CEO von FREE NOW.



Mit diesen Maßnahmen wird FREE NOW das Net Zero Programm umsetzen:

- FREE NOW wird die Elektrifizierung seiner Fahrten vorantreiben und in den kommenden fünf Jahren dafür mehr als 100 Mio. EUR an Ressourcen allokieren. Zu den konkreten Aktionen gehört die Bevorzugung nachhaltiger Verkehrsmittel in der App. Darüber hinaus plant FREE NOW Anreize für Fahrer zu schaffen, um auf vollelektrische Fahrzeuge umzusteigen. So soll es für sie leichter werden, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen und dieses günstiger zu unterhalten. Ein erstes lokales Projekt startet bereits in diesem Jahr in Hamburg. Bis Oktober wollen die Stadt Hamburg, FREE NOW und weitere Partner rund 100 E-Taxis auf die Straße bringen. Die ersten Verhandlungen und Gespräche laufen bereits.