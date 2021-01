Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Wenig Bewegung - Konsolidierung angesagt Der Dax ist am Mittwoch zum Handelsstart kaum von der Stelle gekommen. In den ersten Minuten sank der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 13 907,93 Punkte. Damit bleibt das Geschäft wie schon am Vortag träge. Der MDax der mittelgroßen …