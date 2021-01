JASHEN kündigt die offizielle Einführung von drei neuen Modellen auf der CES 2021 an

SHENZHEN, China, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- JASHEN, ein führender Entwickler von Haushaltsreinigungsgeräten, kündigte die Einführung von drei neuen intelligenten Staubsaugermodellen auf der ersten volldigitalen CES 2021 am 11. Januar an. Zu diesen Modellen gehören der kabellose Nass- und Trockensauger F16 mit herausnehmbarem Li-Ionen-Akku und patentierter BRN-Haarentwirrungstechnologie, der M16 Multi-Floor Cleaner mit Schmutzwasser-Vollerkennungssystem und der mit Alexa und Google Echo kompatible S10 Saugroboter&Mop

„JASHEN ist bestrebt, unseren Produkten Intelligenz zu verleihen, damit die Reinigung zu einem angenehmeren und komfortableren Erlebnis wird", so Jason Huang, Gründer und Präsident von JASHEN. „JASHEN präsentiert auf der CES 2021 unsere wachsende Produktlinie von Haushaltsreinigungsgeräten auf der globalen Bühne. In Zukunft werden wir weitere neue Technologien und Produkte in die Branche einbringen."