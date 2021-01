Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Deutsche Bank einigt sich mit US-Gericht wegen der Preismanipulation von Edelmetallkontrakten wie zuvor die JP Morgan Chase auf einen Vergleich.Kommentar: Hierbei handelt es sich um die kurzfristige Manipulation der Preise, z.B. durch fingierte Aufträge zum Schaden der Kunden und nicht um die langfristige Steuerung der Preise, in die auch die Zentralbanken eingebunden sind. Die langfristige Steuerung der Preise wird über den Handel der Zentralbanken mit Gold sowie die Goldleihe der Zentralbanken ermöglicht, ist sehr langfristig angelegt und wird nicht durch US-Gerichte untersucht.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.926 Euro/kg, Vortag 49.067 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber kann zulegen (aktueller Preis 25,50 $/oz, Vortag 25,32 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.075 $/oz, Vortag 1.053 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.284 $/oz, Vortag 2.250 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 57,00 $/barrel, Vortag 55,99 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,8 auf 144,7 Punkte. Bei den Standardwerten können Freeport 2,2 % und Royal Gold 1,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 8,9 % (Vortag +20,4 %), Harte 6,5 % (Vortag +6,9 %) und GoGold 5,7 % an. Battle North verlieren 5,4 % und Chesapeake 4,8 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Maya 5,3 %. Silver Bull fallen 7,6 %, Fresnillo 4,2 % und Sabina 4,0 %.