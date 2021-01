Die Aktienmärkte feiern eine Party der Pennystocks - derzeit gilt: je weniger eine Aktie kostet, desto häufiger wird sie gehandelt und desto besser performt sie dann auch. Dabei gilt: umso schlechter die bilanzielle Lage

Die Aktienmärkte feiern eine Party der Pennystocks - derzeit gilt: je weniger eine Aktie kostet, desto häufiger wird sie gehandelt und desto besser performt sie dann auch. Dabei gilt: umso schlechter die bilanzielle Lage eines Unternehmens, umso besser die Kursentwicklung. All das zeigt den wachsenden Einfluß der kleinen Zocker in den USA, die nun ihre Stimulus-Schecks in die Aktienmärkte investieren werden. Das ist am Anfang der Corona-Krise sehr erfolgreich gewesen - aber das Risiko ist jetzt höher, weil die Dickfische den "Braten riechen". Unterdessen steigt das politische Risiko in den USA - inzwischen ist es durchaus möglich, dass ausreichend Republikaner einer Amtsenthebung Trumps zustimmen werden..

