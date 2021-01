Und hier geht es um ein immer wichtiger werdendes Problem für ältere Windparks: Die Einspeisevergütungen, auf i.d.R. 20 Jahre angelegt, laufen für immer mehr Windparks aus. Und dann stellt sich die Frage: Was mit den Anlagen tun? Sie stillzulegen wäre unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mehr als widersinnig. Andererseits muss der Betreiber eine Chance erhalten die produzierte Strommenge zu zumindest wirtschaftlichen Preisen abzugeben.

Energiekontor als Betriebsführer für mehr als 1 GW Gesamtleistung gefordert

Energiekontor erbringt Betriebsführungsleistungen für Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von mehr als 1 GW; davon werden Windparks mit rund 270 MW im Eigenbestand betrieben. Für einige der Windparks endete am 31.12.2020 die Laufzeit der festen 20-jährigen Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Seit vielen Jahren hat sich Energiekontor auf diese Situation mit einer Vielzahl Effizienz- und Laufzeit-steigernden Maßnahmen vorbereitet, so dass diese Windparks noch weitere Jahre wirtschaftlich betrieben werden können. Und so wird der erzeugte Strom künftig auf Basis bilateraler Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements – PPA) vergütet, die mit Energieversorgungsunternehmen oder anderen industriellen Abnehmern geschlossen werden.

Kurze Laufzeiten für 22 Bestandsparks gewählt – Preissteigerungen erwartet

Energiekontor hat in den letzten Wochen für 22 Bestandsparks mit insgesamt 123 Windkraftanlagen und einer Gesamtleistung von rund 120 MW eine Reihe von PPA abgeschlossen. Die Strommenge reicht aus, um rein rechnerisch den Strombedarf von rund 60.000 durchschnittlichen deutschen Haushalten abzudecken.

Die Verträge haben eine Laufzeit von 1-2 Jahre. Die relativ kurze Laufzeit wurde gewählt, da nach Überwindung der Corona-Pandemie mit einer stärkeren Stromnachfrage und steigenden Großhandelsstrompreisen gerechnet wird. Zusätzlich werden die politischen Impulse auf EU-Ebene zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, die nationale Wasserstoffstrategie, die sukzessive Außerbetriebnahme von fossilen Kraftwerken sowie der geplante Atomausstieg als preisfördernde Faktoren gewertet.