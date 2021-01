APA ots news: FREE NOW will als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 Null-Emissionen erreichen

Wien (APA-ots) - FREE NOW, Europas führender Mobilitätsanbieter, startet heute sein Move To Net-Zero Programm: Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie hat das Ziel, bis 2025 rund 50 Prozent der Fahrten mit vollelektrischen Fahrzeugen anzubieten und 100 Prozent Null-Emissionen bis 2030 zu erreichen. Bereits jetzt arbeitet FREE NOW klimaneutral und stellt in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Mio. EUR an Ressourcen für den Wandel hin zur E-Mobilität bereit. Auch in Österreich wird an der Umsetzung bereits gearbeitet.

FREE NOW wird damit zur ersten Mobilitätsplattform in Europa, die Null-Emissionen in allen europäischen Schlüsselmärkten anstrebt. "Wir nehmen unsere Verantwortung als Europas führender Mobilitätsanbieter sehr ernst und wollen mit unserem Net-Zero Programm einen signifikanten Beitrag leisten, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir werden damit die Ziele des Pariser Klima-Abkommens bereits 20 Jahre früher erfüllen", sagt Marc Berg, CEO von FREE NOW.