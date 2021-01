Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken .

Das sieht gar nicht gut aus für BioNTech! Im Zuge der immer neu aufkommenden Impfstoffzulassungen muss BioNTech derzeit weiter um seine Kursgewinne auf dem Aktienmarkt bangen. Der Kurs geht vor diesem Hintergrund immer weiter in die Knie und verliert wichtige Anteile. Kann BioNTech sich wieder berappeln oder muss man sich jetzt geschlagen geben?

Vor wenigen Tagen sah es noch danach aus, dass das Mainzer Biotech-Unternehmen im Nu die 100er-Marke durchbrechen würde und wieder an das Allzeithoch anknüpfen könnte. Von dieser Aufbruchsstimmung ist jetzt nicht mehr viel zu spüren! Entwickelt sich BioNTech also vom Buy and Hold zum Verkaufskandidaten? Möglicherweise kann man von dieser Aktie nicht mehr allzu viel verlangen!

Das gilt es allerdings noch abzuwarten, solange die Kursverluste nicht zu groß werden. Das Potenzial durch die großen Impfstofflieferungen ist auf jeden Fall noch da, weshalb noch keine Panik ausbrechen sollte. Wer vor einem Jahr gedacht hätte, dass BioNTech jetzt dort steht wo sie sind, wäre stolz. Auch wenn der Kursverlust heute bei 1,54 Prozent steht und die Aktie auf 85,12 Euro absackt!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.