Kann die Zalando-Aktie ihre beeindruckende Rally in den nächsten Wochen fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die Aktie des Online-Versandes für Modeartikel Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) in einer langfristigen und volatilen Aufwärtsbewegung, die nach einem Tief bei 17,01 Euro im Oktober 2014 ihren Anfang nahm. Nach einem Zwischenhoch im Juli 2018 bei 50,34 Euro korrigierte die Aktie danach bis zum März 2020 auf bis zu 27,33 Euro. In weiterer Folge trat die Aktie in eine steile Rally ein, die die Aktie bis zum November 2020 auf ein Allzeithoch von 91,10 Euro beförderte. In den vergangenen Wochen konnte die Aktie auch dieses Hoch überwinden und könnte nun das nächste Ziel bei 111,80 Euro ins Visier nehmen. Unterhalb von 91,10 Euro könnte ein Kursrutsch auf bis zu 73,82 Euro folgen.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Zalando-Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum Kursziel bei 111,80 Euro zumindest ein Anstieg auf 105 Euro gelingen wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.