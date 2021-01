Lennertz & Co. investiert in die künftigen Blockchain-Stars des Web 3.0 / Der Lennertz & Co. Blockchain Fund I bietet Zugang zu einer Auswahl der hochwertigsten Blockchain-Venture-Fonds

Hamburg (ots) - Das Hamburger Family Office Lennertz & Co. ermöglicht seinen

Mandanten mit einem neuen Dachfonds, dem Lennertz & Co. Blockchain Fund I, den

Einstieg in Unternehmen, die auf Basis der Blockchain-Technologie an der

Infrastruktur des Web 3.0 bauen.



"Wir sind bekannt dafür, frühzeitig in aussichtsreiche Technologien zu

investieren", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter von

Lennertz & Co. "Die Krypto- und Blockchain-Technologien versprechen enormes

Potential und die Zeit der ersten Gehversuche haben Entwicklerfirmen längst

hinter sich gelassen. Nun geht es darum, die Grundlagen für das Web 3.0 zu

schaffen."







Wertschöpfung an. Bislang dominieren noch die großen Plattformen mit ihren

weltweit umspannenden Marktplätzen. Ihnen gehören als Intermediär zwischen

Angebot und Nachfrage die Industrie-, Markt- und Verbraucherdaten, auf denen

sich derzeit ihre Marktmacht gründet. Das Web 3.0 verspricht dagegen eine

direkte Verbindung zwischen Erzeuger und Nutzer herzustellen. "Alle Teilnehmer

an einer Transaktion werden im Web 3.0 direkt und ohne Mittelsmann miteinander

verbunden und incentiviert", so Lennertz.



Möglich macht dies im Wesentlichen die Blockchain-Technologie. Denn

Blockchain-Inhalte werden von einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk verwaltet,

das mit Hilfe von Kryptografie ein sicheres und transparentes System schafft.

Entscheidend dabei ist, dass alle an einem solchen Netzwerk beteiligten Partner

für die Verwaltung und die Sicherheit der Daten zuständig sind und nicht mehr

wie bis dato ein Intermediär wie etwa eine Bank oder ein Plattformbetreiber.

Bislang wird Blockchain im Wesentlichen in den Sektoren Hosting, Finance und

Gaming eingesetzt. "Zukünftig kann die Technologie für jede Branche relevant

werden und diese disruptiv verändern. So befördert die Blockchain-Technologie

zum Beispiel das Internet der Dinge (Internet of Things; kurz IoT), indem sie in

einem IoT-Netzwerk einen sicheren Datenaustausch zwischen Geräten und damit

vielfältig neue Geschäftsmodelle ermöglicht", sagt Philipp Lennertz.



Der Blockchain Fund I von Lennertz & Co. sieht Investments in bis zu acht der

hochwertigsten Blockchain-Venture-Fonds mit Anlageschwerpunkt Europa und den USA

vor. Insgesamt soll über die Zielfonds in mehr als 100 Unternehmen investiert

werden, deren Entwicklerteams auf Basis einer offenen, dezentralen und

robusteren Technologie die Infrastruktur für das Web 3.0 schaffen. Einer der

ersten Zielfonds ist der Berliner Early Stage-Fonds Greenfield One, der seinen

Anlagefokus auf Firmen mit Sitz in Europa hat. Zudem sollen etwa über das Seite 2 ► Seite 1 von 2



