Datametrex verkündet strategische Überprüfung von Ronin Blockchain

Im Rahmen dieser Strategieüberprüfung werden sich das Board of Directors und das Management von Datametrex gemeinsam alle Bereiche von Ronin anschauen, um angesichts der günstigen Marktbedingungen, die aktuell für Bitcoin und Kryptowährungen herrschen, einen strategischen Plan für diese Geschäftseinheit aufzustellen. Bitcoin konnte in den vergangenen drei Monaten eine beispiellose Steigerung von unter 10.000 USD auf über 40.000 USD verzeichnen.

Laut Forbes hat ein durchgesickerter CitiFX-Bericht vom leitenden Analysten Tom Fitzpatrick des US-Bankenriesens Citibank offenbart, dass Bitcoin als das so genannte „Gold des 21. Jahrhunderts” bis Dezember 2021 möglicherweise einen Höchststand von 318.000 USD erreichen könnte. Der Bericht wurde der Kryptowährungsgemeinschaft vom Twitter-User „ClassicMacro” in einem Tweet am 16. November 2020 geleakt, wobei es darin auch hieß, Fitzpatrick sei schon immer ein großer Fan von „Mondzielen“ gewesen.

„Angesichts des starken Anstiegs von Bitcoin ist eine umfassende Überprüfung von Ronin für das Unternehmen und für unsere Aktionäre sinnvoll und von großem Nutzen”, sagte Marshall Gunter, CEO von Datametrex. „Viele Menschen in der Krypto-Community haben festgestellt, dass viele institutionelle Anleger der Meinung sind, dass sich Kryptowährungen möglicherweise inmitten eines unvorstellbaren Aufschwungs befinden.”

Für Krypto-Mining ist die Nutzung einer Plattform mit fortschrittlichr Technologie unerlässlich, um die weltweit führenden Krytpwährungen mit Maximalgeschwindigkeit und -effizienz zu schürfen, sodass der Kryptomarkt Erträge aus den Mining-Operations erzielen kann.

