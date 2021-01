Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 Glassdoor verleiht Awards für Mitarbeiterzufriedenheit

FRANKFURT, Deutschland, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Glassdoor , weltweit führend in Bezug auf Informationen zu Jobs und Unternehmen, hat die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 ermittelt. Der jährliche Award für Mitarbeiterzufriedenheit wird in Deutschland bereits zum sechsten Mal vergeben. Anders als bei anderen Arbeitgeber-Siegeln basiert der Glassdoor-Award auf dem freiwilligen und anonymen Feedback der Mitarbeiter:innen der letzten zwölf Monate: Arbeitnehmer:innen können eine Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihre Arbeitgeber bewerten.

Roche, Google und PUMA von den Mitarbeiter:innen am besten bewertet Awards international in fünf Ländern verliehen

Die Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit wurden in fünf Ländern vergeben: in Deutschland , den USA , Großbritannien , Frankreich und Kanada . Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung der Arbeitgeber innerhalb des letzten Jahres (Bewertungen auf 5-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden; 3,0 = in Ordnung; 5,0 = sehr zufrieden).

Die 10 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 sind:

Roche (4,5) Google (4,5) PUMA (4,5) MHP – A Porsche Company (4,4) Siemens Healthineers (4,4) Volkswagen (4,4) SAP (4,4) Capgemini (4,4) Porsche (4,3) BMW (4,3)

„COVID-19 kontrolliert auch den Arbeitsmarkt und hat einen großen Einfluss auf alle Arbeitgeber. Die diesjährigen Gewinner haben nach Ansicht der Arbeitnehmer:innen aber bewiesen, dass sie sich auch in außergewöhnlichen Zeiten der Herausforderung stellen, ihre Mitarbeiter:innen zu unterstützen", sagt Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer bei Glassdoor. „Eine aufgabenorientierte Kultur, transparente Führung und Karrieremöglichkeiten sind dabei jedes Mal die Merkmale der besten Arbeitgeber. In diesem Jahr sehen wir auch Arbeitgeber, die besonderen Fokus auf die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter:innen gelegt haben. Meine Glückwünsche gehen an alle herausragenden Gewinner der besten Arbeitgeber Deutschlands in diesem Jahr."