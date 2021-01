Geduld zahlt sich aus: Asset Manager im Aufwärtstrend

"Waren die Aussichten für die Dienstleistung Asset Management zuvor noch schwer eingetrübt, beherrscht seit Ende September blauer Himmel die Zukunftserwartungen der Anleger an die Investmentbranche. Das bescherte der Gruppe der gelisteten Asset Manager ein sattes Plus von 26,9 % für das vierte Quartal", freut sich Michael Klimek, Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. Damit konnten Asset Manager in den letzten drei Monaten des Jahres nicht nur den MSCI World mit einer Überperformance von 17,6 Prozentpunkten und den MSCI World Financials mit 7,9 Prozentpunkten hinter sich lassen.

Kluft zwischen Gewinnern und Verlieren

Zu den Profiteuren zählt auch der global anlegende Aktienfonds ARC ALPHA Global Asset Managers-Fonds (ISIN LU2177558082) der Vermögensmanagement Euroswitch. Der ausschließlich in Aktien börsennotierter Asset Manager investierende Fonds ist mit einem Anteilspreis von 100 Euro am 1. Juli 2020 an den Start gegangen. Er schloss das Jahr mit einem Anteilspreis von 115,55 Euro ab und lag damit fast 2,5 Prozentpunkte vor dem MSCI World in Euro (13,14 %). "Das vierte Quartal trug maßgeblich zu dem positiven Ergebnis bei, auch im Vergleich zu den anderen, in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds, die auf Aktienanlagen im Finanzsektor spezialisiert sind", fasst Klimek zusammen.

Insgesamt stiegen die Aktienkurse der börsennotierten Asset Manager 2020 um durchschnittlich 14,4 %. Damit lagen sie klar hinter dem Vorjahr (33,3 %), allerdings auch auf deutlich höherem Niveau als der breite Aktienmarkt. Der Portfoliomanager gibt zu bedenken: "Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass die Hälfte der Aktien der gelisteten Asset Manager Ende 2020 schlechter als +3,7 % notierte, es also eine große Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern in der Branche gab."