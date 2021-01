DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG unterzeichnet eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit P2P Economy Ltd.



13.01.2021

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) geht eine Partnerschaft mit P2P Economy Ltd. (



ABAG geht diese strategische Partnerschaft ein, um die Rendite-Effizienz ihres Beteiligungsportfolios zu steigern. Gemeinsam kann damit das Netzwerk im Polkadot-Ökosystem erweitert werden, da P2P Economy Ltd. auch daran arbeitet, neue Produkte auf der Polkadot-Blockchain zu entwickeln.



Advanced Blockchain AG hat bereits vor dieser Partnerschaft ihre DOT Bestände gestaked und dafür DOT-Tokens erhalten. Die Partnerschaft ermöglicht es, dank des dezentralen und optimierten Ansatzes von P2P Economy Ltd. jedes Jahr einen sechsstelligen Gewinnzuwachs über die aktuellen Staking-Profite hinaus zu erzielen, ohne dass sich das Risiko erhöht. Die von P2P Validator entwickelte Staking-Methode bietet voll dezentrale, leicht zu bedienende Werkzeuge mit der eine jährliche Rendite von 15,8% pro Jahr, in DOT Tokens erzielt wird.





Der Vorteil der Staking-Strategie besteht darin, dass die Advanced Blockchain AG ihre DOT-Exposition beibehält und diese Position zusätzlich durch Belohnungen erhöht, die direkt aus dem Einsatz verteilt werden. Dies ergänzt die direkten Token-Investitionen der Advanced Blockchain AG und schafft eine risikomindernde Strategie für das Portfoliomanagement mit Rendite.



Die Partnerschaft mit P2P wird in Zukunft vorteilhaft für die Parteien werden, da weitere Geschäftsmöglichkeiten zwischen den Partnern entwickelt werden, dies sind unter anderem Entwicklung von Geschäften und Projekten im Polkadot-Ökosystem, Projekte im Web3-Bereich und die Optimierung von Investmentstrategien.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Projekten:

