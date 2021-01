Tele Columbus AG: Tele Columbus AG schaltet auf Ökostrom um

Prima Klima mit Produkten von PŸUR

Tele Columbus AG schaltet auf Ökostrom um

- Netze werden vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben

- Einsparung von knapp 14.500 Tonnen CO 2 im Jahr

- Ab sofort grüner Fernsehen und Surfen mit PŸUR

Berlin, 13. Januar 2021. Die Tele Columbus AG mit ihrer Marke PŸUR hat zum Jahresbeginn den gesamten Betrieb der von ihr versorgten Netze auf zertifizierten Ökostrom umgestellt. Mit diesem Schritt lässt sich der CO 2 -Fußabdruck, der durch den Fernsehempfang oder die Nutzung von Telefon und Internet über den Kabelanschluss entsteht, für jeden aktiven Kunden deutlich verkleinern. Mit der vollständigen Stromumstellung verfolgt der Konzern seine Nachhaltigkeitsstrategie, die unter anderem einen klimaneutralen Netzbetrieb anstrebt.

Die immer intensivere Nutzung des Internets, in 2020 nochmals befeuert von zwei Lockdown-Phasen während der Pandemie, in der Lernen und Arbeiten zu einem hohen Anteil von zu Hause geleistet wurde, sorgt für einen stetig steigenden Strombedarf der Netze. Von PŸUR versorgte Haushalte, unabhängig davon ob diese lediglich das Kabelfernsehen nutzen oder auch Dienste wie Telefon und Internet gebucht haben, werden 2021 deutlich umweltfreundlicher.

Während die IP-Dienste für Geschäftskunden und die Rechenzentren von PŸUR Business bereits seit über einem Jahr vollständig mit Ökostrom betrieben werden, erfolgt zum Jahresbeginn 2021 die Umstellung auf den Ökostrom-Betrieb der Kabelnetze. Bereits in den Vorjahren ist es durch die Auswahl geeigneter Stromanbieter gelungen, den standortbasierten CO 2 -Anteil von 14.500 Tonnen auf 6.200 Tonnen zu senken. Ab sofort liegt dieser Wert nun bei null. Alle von der Tele Columbus Gruppe eingekauften Strommengen stammen somit aus zertifizierten, regenerativen Energiequellen. Der CO 2 -freie Netzbetrieb kommt ab sofort, bundesweit und automatisch allen Kunden von PŸUR zugute.