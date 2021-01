BARCLAYS belässt Uniper auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Uniper von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Europäische Versorger-Aktien entwickelten sich weiterhin besser als der Markt, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Top-Themen in diesem Jahr seien weiterhin die CO2-freie Stromerzeugung und Restrukturierungen. Uniper sei im Vergleich mit anderen Sektorwerten wenig aufregend. Neuer "Top Pick" ist für Nash nun Engie statt vorher National Grid./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.