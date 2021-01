DGAP-News The Social Chain AG: Die Social Chain AG bestellt Christian Senitz zum Finanzvorstand (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.01.2021, 10:30 | 64 | 0 | 0 13.01.2021, 10:30 | The Social Chain AG: Die Social Chain AG bestellt Christian Senitz zum Finanzvorstand ^

Die Social Chain AG bestellt Christian Senitz zum Finanzvorstand * Erweiterung des Vorstands für nachhaltigen Wachstumskurs * Breite Erfahrung von Senitz im internationalen Controlling und Finanzreporting

* Große Expertise in den Bereichen Venture Capital und M&A * Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler: "Mit Christian Senitz gewinnen wir einen international erfahrenen Finanzvorstand mit umfassender Expertise."

Berlin, 13. Januar 2021. THE SOCIAL CHAIN AG (WKN: A1YC99) wächst und erweitert den Vorstand. Der Aufsichtsrat des integrierten Social-Commerce- und Social-Media-Unternehmens hat Christian Senitz mit Wirkung zum 1. März 2021 zum Finanzvorstand bestellt. Gemeinsam mit CEO Wanja S. Oberhof bildet er künftig den zweiköpfigen Vorstand der Social Chain AG. Senitz verfügt über breite Erfahrung als Finanzfachmann in diversen Unternehmen, im Bereich Venture Capital und in der Kapitalmarktkommunikation. Unter anderem hat er den Börsengang und das Uplisting von Rocket Internet in den Prime Standard der Börse Frankfurt begleitet. Dr. Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär der Social Chain AG: "Mit Christian Senitz gewinnen wir einen international erfahrenen Finanzvorstand mit umfassender Expertise. Außerdem wird er als Vorstandsmitglied gemeinsam mit Wanja S. Oberhof das Profil der Social Chain AG strategisch weiterentwickeln." Christian Senitz kommt als CFO und Managing Director von EyeEm, einem globalen Marktplatz für Stock-Fotografie und professionelle Foto- und Videoproduktionen mit mehreren Millionen Mitgliedern. Von 2012 bis 2019 war er Senior Vice President Finance International der Rocket Internet SE. Im Rahmen seiner Tätigkeit verantwortete er das Controlling der internationalen Investments und gestaltete als Managing Director und Aufsichtsrat den Aufbau der internationalen Beteiligungen - darunter Jumia Technologies AG, Global Fashion Group SA und Home24SE. Außerdem baute er die







